Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Цены на бензин в России вырастут на 20% уже в 2025 году. Причины — повышение тарифов «Транснефти» на фоне роста налогов и увеличение акцизов на 4,7%.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Цены на бензин в России вырастут на 20% уже в 2025 году. Причины — повышение тарифов «Транснефти» на фоне роста налогов и увеличение акцизов на 4,7%.
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