Врачи советуют, как защититься от магнитных бурь и их последствий

Узнайте, как снизить влияние магнитных бурь: соблюдайте режим сна, пейте больше воды, избегайте алкоголя, стрессов и физического перенапряжения.
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