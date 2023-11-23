Активно наступаем: Российская армия навязала ВСУ изнурительную оборону

Российская армия продолжает продвижение в тяжёлых боях на донецком направлении в зоне СВО. Для ВСУ ситуация остаётся крайне тяжёлой практически на всех участках восточного фронта, они отходят, теряя позиции.
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