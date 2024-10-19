«Водник» одержал победу на турнире на призы губернатора Ульяновской области

Первым соперником для «жёлто-зелёных» сегодня стали хозяева поля — ульяновская «Волга». Матч завершился со счётом 9:1Первый гол на четвёртой минуте забил полузащитник «жёлто-зелёных» Павел Пожилов — с паса своего капитана Евгения Дергаева.