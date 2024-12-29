В Москве арестовали главу отдела управления Росприроднадзора Карабаша

В Замоскворецком районном суде Москвы было принято решение о заключении под стражу Алексея Карабаша, который занимал должность начальника отдела госэкоконтроля межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области.
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