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В Москве арестовали главу отдела управления Росприроднадзора Карабаша

В Москве арестовали главу отдела управления Росприроднадзора Карабаша

В Замоскворецком районном суде Москвы было принято решение о заключении под стражу Алексея Карабаша, который занимал должность начальника отдела госэкоконтроля межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области.

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