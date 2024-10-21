«Хвост дьявола» или предвестие перемен? Влияние кометы Цзыцзиньшань-ATLAS на будущее человечества Ирэн ОрлонскаяНедавно открытая комета C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, также известная как Цзыцзиньшань-ATLAS, стала настоящим событием для любителей астрономии.
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