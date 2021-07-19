Спорт Уик-Энд

4 подписчика

«Зенит» в Химках. Без Малкома и Мамманы, но с Барриосом

«Зенит» в Химках. Без Малкома и Мамманы, но с Барриосом

Завтра «Зенит» начинает подготовку к матчу с «Химками». После победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок России футболисты «Зенита» получили два выходных дня.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх