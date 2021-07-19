«Зенит» в Химках. Без Малкома и Мамманы, но с Барриосом

Завтра «Зенит» начинает подготовку к матчу с «Химками». После победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок России футболисты «Зенита» получили два выходных дня.
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