За ночь ПВО уничтожила 244 украинских БПЛА над 19 регионами РФ.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря.
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