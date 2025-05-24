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«Радужная деревня» Хуана Юн-Фу: как из умирающего поселка сделать туристический объект

«Радужная деревня» Хуана Юн-Фу: как из умирающего поселка сделать туристический объект

Проблема умирающих деревень актуальна не только для стран постсоветского пространства. Но если у нас люди покидают поселки от безысходности, то в других странах основная причина исчезновения частного сектора — стремительная урбанизация.

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