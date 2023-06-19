Настоящая чистка подушек - Луганск - Договорная

Настоящая Чистка Подушек – теперь на Красной Площади Луганска! Производим высококачественную чистку ПУХО-ПЕРОВЫХ подушек на единственной в регионе установке «Пуходелка»: - удаление ломаного и перетертого пера, вплоть до мельчайших частиц, - антибактериальная обработка пера Кварцевой лампой, - распушивание и подсушка пера, - обязательная замена наперника (используется только качественный тик) - возможна переделка Ваших подушек на другие стандартные размеры - после чистки производится регулировка плотности КАЖДОЙ подушки по Вашим предпочтениям Производим пошив пухо-перовых одеял из Ваших подушек (1 подушка 70*70 = 1 полуторное одеяло).