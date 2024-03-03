IT-эксперт Тушканов: нейросети возвращают необходимость личных телефонных звонков

В ближайшем будущем из-за бурного развития искусственного интеллекта в повседневной жизни людей произойдут изменения: появится новая специализация в кибербезопасности, вернется необходимость совершать личные телефонные звонки, а в каждом смартфоне будет доступен личный ассистент-нейросеть.
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