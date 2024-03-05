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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Россиянин из Таджикистана сколотил банду и принялся грабить и лишать жизни своих новых сограждан

Россиянин из Таджикистана сколотил банду и принялся грабить и лишать жизни своих новых сограждан

# Чернильница Друзья, мы с вами постоянно обсуждаем нашу прекрасную многонациональную жизнь и надо признать, что довольно часто остаёмся не очень довольны работой отдельных полицейских.

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Комментарии
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Виктор Хованов
Надо прекратить называть эту дичь россиянами, не смотря на получение российского паспорта. Есть своя страна на Глобусе - выходец из этой страны. Даже живя в России по 2-3 поколения они не считают себя россиянами. Евреи тому ярчайший пример. А вспомните, как во время недавней Армяно-Азербайджянской войны эти &quot;герои&quot; разъезжали по российским городам под флагами своих национальных государств. А как часто встречаем в прессе, как они вооружённые до зубов этнической бандой нападают и убивают россиян! А много представителей этих неороссиян принимают участие на нашей стороне в СВО? В ответ вы услышите, что это не их война. Их война - это с нами коренными россиянами, чьё место под солнцем они, как это и подобает настоящим агрессорам, они &quot;пожаловали&quot; занять. СВОйна выявила кто есть кто для России, и надо воспользоваться этой возможностью расчистить нашу &quot;авгиеву конюшню&quot; от этого человеческого дерьма, доставшегося нам от эпохи Советского Союза.
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3 час.
Вадим Кузнецов
Интересно, а на какой срок осуждены те должностные лица, которые продали этим преступникам российские паспорта? И где эти злодеи будут отбывать свои сроки?
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2 час.
МБ
Марина Биченова
Всех родственников домой, а то будут ждать этих &quot;героев&quot; за нас счёт.
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1 час.

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