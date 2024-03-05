Россиянин из Таджикистана сколотил банду и принялся грабить и лишать жизни своих новых сограждан

Виктор Хованов

Надо прекратить называть эту дичь россиянами, не смотря на получение российского паспорта. Есть своя страна на Глобусе - выходец из этой страны. Даже живя в России по 2-3 поколения они не считают себя россиянами. Евреи тому ярчайший пример. А вспомните, как во время недавней Армяно-Азербайджянской войны эти "герои" разъезжали по российским городам под флагами своих национальных государств. А как часто встречаем в прессе, как они вооружённые до зубов этнической бандой нападают и убивают россиян! А много представителей этих неороссиян принимают участие на нашей стороне в СВО? В ответ вы услышите, что это не их война. Их война - это с нами коренными россиянами, чьё место под солнцем они, как это и подобает настоящим агрессорам, они "пожаловали" занять. СВОйна выявила кто есть кто для России, и надо воспользоваться этой возможностью расчистить нашу "авгиеву конюшню" от этого человеческого дерьма, доставшегося нам от эпохи Советского Союза.