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❌ Конец великой серии: 23 победы подряд испанцев в еврофиналах. «Бетис» подвел

❌ Конец великой серии: 23 победы подряд испанцев в еврофиналах. «Бетис» подвел

Впервые с 2001-го. «Бетис», хоть и вел 1:0 почти час, но все-таки проиграл «Челси» в финале Лиги конференций –1:4.

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