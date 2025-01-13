В Киеве прогремела серия взрывов

В Киеве произошли взрывы, о чем сообщает агентство «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.После появления информации о происшествии в столице была объявлена воздушная тревога, что подтверждают данные онлайн-карты, предоставленной украинским министерством цифровой трансформации.