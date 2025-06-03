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Царьград

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Свежие комментарии

  • Eduard
    Так им мысль к себе Украину прибрать понравилась! Это называется воровство!ЕС переходит крас...
  • Eduard
    Дело не в переговорах,мы их 8 лет вели,а Зеля вообще прохожий,его признают такие же жулики!ЕС переходит крас...
  • Eduard
    Все их санкции незаконны,они не имеют вообще права лезть в чужие страны и командовать,как на Украине или Росмии,ониза...ЕС переходит крас...

"Скоростная цель на Киев": На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Николаев впервые принял "Кинжал"

"Скоростная цель на Киев": На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Николаев впервые принял "Кинжал"

Воздушные силы Украины объявили тревогу по всей оставшейся территории страны. "Скоростная цель на Киев", - сообщает ведомство.

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