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Every Time Mariska Hargitay Played Olivia Benson Outside Of Law & Order: SVU

Every Time Mariska Hargitay Played Olivia Benson Outside Of Law & Order: SVU

Olivia Benson's run on Law & Order: SVU is truly legendary in the world of TV. Even more impressively, Mariska Hargitay has played her on other shows, too.

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