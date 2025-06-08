Deutsche Bank рассматривает выпуск стейблкоина и токенизированных вкладов

Deutsche Bank всерьёз углубляется в цифровые активы: как сообщает Bloomberg, крупнейший немецкий банк изучает возможность запуска собственного стейблкоина или участия в отраслевом альянсе для работы с такими активами.
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