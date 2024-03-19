Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов красиво подвел итог президентских выборов в городе. В «Синара Центре» он собрал тех, кто помог ему показать лучший в истории Екатеринбурга результат — чиновников, депутатов, силовиков и бизнес.
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