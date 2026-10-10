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Царьград

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«Металлург» разгромил «Салават Юлаев» со счётом 7:1 в Доброматче

«Металлург» разгромил «Салават Юлаев» со счётом 7:1 в Доброматче

Магнитогорский «Металлург» разгромил «Салават Юлаев» со счётом 7:1 в благотворительном матче, часть выручки от которого направят на помощь детям с ДЦП.

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