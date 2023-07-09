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Пьяный водитель Ауди разогнался до 225 км/час

Пьяный водитель Ауди разогнался до 225 км/час

﻿﻿Пьяный водитель Audi разогнался до 225 км/ч. Утром в МВД по Республике Башкортостан стали поступать звонки от обеспокоенных граждан об агрессивном поведении водителя Audi, который двигался в сторону столицы республики по трассе Оренбург-Уфа".

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