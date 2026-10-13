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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вендел не сыграет за «Зенит» в октябре. Дивеев пропустит игру с «Ахматом» (Анар Ибрагимов)

Полузащитник « Зенита » Вендел не вернется на поле в октябре. По информации журналиста Анара Ибрагимова, бразилец пропустит все четыре матча в этом месяце – в октябре команда Сергея Семака дважды сыграет с « Динамо » Махачкала, а также встретится с « Ахматом » и «Балтикой».

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