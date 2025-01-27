Курс рубля корректируется вверх

Курс доллара на Forex впервые с ноября 2024 года упал ниже 97 рублей. Официальный курс доллара, установленный ЦБ, находится на уровне 98,26 рубля, что на 83 копейки ниже предыдущего показателя Курс доллара на Forex впервые с ноября 2024 года упал ниже 97 рублей.