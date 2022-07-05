Аналитики описали, чем закончится для Украины создание ядерной бомбы

Фонд украинского шоумена Сергея Притулы собирает деньги на создание Украиной ядерной бомбы. На этот момент обратили внимание аналитики Tg-канала "Легитимный", который, к слову, является украинским и был запрещен Харьковским судом еще до начала СВО.