Южный Федеральный

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Аналитики описали, чем закончится для Украины создание ядерной бомбы

Аналитики описали, чем закончится для Украины создание ядерной бомбы

Фонд украинского шоумена Сергея Притулы собирает деньги на создание Украиной ядерной бомбы.  На этот момент обратили внимание аналитики Tg-канала "Легитимный", который, к слову, является украинским и был запрещен Харьковским судом еще до начала СВО.

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