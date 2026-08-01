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Мойка78.ру Новости СПб

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Пьяная девушка воткнула ножницы в ягодицу парня у метро «Гостиный Двор

Пьяная девушка воткнула ножницы в ягодицу парня у метро «Гостиный Двор» . На Невском проспекте ранним утром произошел конфликт.

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