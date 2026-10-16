Россия к концу года выведет экспорт дизельного топлива на уровень 3,5 млн тонн. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
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