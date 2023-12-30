За ночь с улиц города вывезено более 3312 кубометров снега В ночную смену, с 29 на 30 декабря, в уборке и противогололедной обработке улично-дорожной сети использовались комбинированные дорожные машины, тракторы и грейдерная техника.
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