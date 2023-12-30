НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иваново

1 подписчик

За ночь с улиц города вывезено более 3312 кубометров снега

За ночь с улиц города вывезено более 3312 кубометров снега

За ночь с улиц города вывезено более 3312 кубометров снега В ночную смену, с 29 на 30 декабря, в уборке и противогололедной обработке улично-дорожной сети использовались комбинированные дорожные машины, тракторы и грейдерная техника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх