В Любохне женщина на ВАЗ врезалась в телегу и покалечила 33-летнего водителя

По предварительной информации, 38-летняя женщина на ВАЗ 21110 ехала в сторону улицы Коренкова, не учла дистанцию до двигающейся впереди гужевой повозки и совершила с ней столкновение, - рассказали 6 октября в пресс-службе УГИБДД по Брянской област .
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