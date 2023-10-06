В Любохне женщина на ВАЗ врезалась в телегу и покалечила 33-летнего водителя

По предварительной информации, 38-летняя женщина на ВАЗ 21110 ехала в сторону улицы Коренкова, не учла дистанцию до двигающейся впереди гужевой повозки и совершила с ней столкновение, - рассказали 6 октября в пресс-службе УГИБДД по Брянской област .