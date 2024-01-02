В Москве заработали пункты приема новогодних елок

В Москве открылись 600 пунктов приема новогодних деревьев. Они заработали в разных районах города. Все желающие могут сдать на переработку новогодние деревья в рамках Об этом во вторник, 2 января, сообщается на сайте столичной мэрии.
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