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В Москве заработали пункты приема новогодних елок

В Москве заработали пункты приема новогодних елок

В Москве открылись 600 пунктов приема новогодних деревьев. Они заработали в разных районах города. Все желающие могут сдать на переработку новогодние деревья в рамках Об этом во вторник, 2 января, сообщается на сайте столичной мэрии.

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