Харрис: США должны снизить зависимость от иностранной нефти

США должны снизить зависимость от импорта нефти и инвестировать в разные источники энергии. Об этом в ходе дебатов на телеканале АВС News заявила кандидат в президента США от Демократической партии Камала Харрис.
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