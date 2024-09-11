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  • Ингерман Ланская
    Где совки-горлопаны и зюгандоны, обливающие Россию помоями????Еще одна молодая ...
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    Замечательно!!!!Еще одна молодая ...
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    Полиция на Западе,тем более в США,это часть преступного мира,только в государственном масштабе!С обысками к сотр...

Харрис: США должны снизить зависимость от иностранной нефти

Харрис: США должны снизить зависимость от иностранной нефти

США должны снизить зависимость от импорта нефти и инвестировать в разные источники энергии. Об этом в ходе дебатов на телеканале АВС News заявила кандидат в президента США от Демократической партии Камала Харрис.

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