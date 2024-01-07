Дональд Трамп назвал осужденных за штурм Капитолия заложниками

Бывший глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал «заложниками» штурмовавших Капитолий в январе 2021 года и выступил с призывом к действующему президенту страны Джо Байдену освободить их из тюрем.
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