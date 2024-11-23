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В Госдуме исключили влияние на маткапитал выплат на третьего ребенка

В Госдуме исключили влияние на маткапитал выплат на третьего ребенка

В интервью РИА Новости Яна Лантратова, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по просвещению, представляющая партию «Справедливая Россия — За правду», сообщила, что предложение о выплатах в размере прожиточного минимума на третьего и последующих детей до трех лет не повлияет на единое пособие.

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