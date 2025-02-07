В Петербурге обсудили взаимодействие бизнес-структур с государственной властью

От этого зависит развитие городской экономики В АДК «Невская ратуша» прошла рабочая встреча специалистов Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга и представителей бизнес-сообщества города, посвященная вопросам земельно-имущественных отношений.
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