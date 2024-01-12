Эндокринный завод в Нижегородском продолжит сотрудничество с российскими вузами

Более шести лет ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» является партнером Московского эндокринного завода (ФГУП «Эндофарм») и обеспечивает подготовку квалифицированных кадров для последующей работы на предприятии.
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