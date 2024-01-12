Эндокринный завод в Нижегородском продолжит сотрудничество с российскими вузами

Более шести лет ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» является партнером Московского эндокринного завода (ФГУП «Эндофарм») и обеспечивает подготовку квалифицированных кадров для последующей работы на предприятии.