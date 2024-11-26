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Международный Красный Крест готов к участию в репатриации жителей Курской области с Украины

Международный Красный Крест готов к участию в репатриации жителей Курской области с Украины

МККК готов действовать в качестве нейтрального посредникаНейтральным посредником между Украиной и Россией в процессе возвращения на родину жителей Курской области готов выступить Международный комитет Красного Креста (МККК).

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