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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Китайские ученые рассказали, как «морской волшебник-целитель» лечит атеросклероз

Китайские ученые рассказали, как «морской волшебник-целитель» лечит атеросклероз

Исследователи из Океанологического университета Циньдао (Китай) доказали целебные свойства морского беспозвоночного, которое со времен династии Мин использовалось в этой стране в качестве лекарства от многих болезней.

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