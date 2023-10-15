Китайские ученые рассказали, как «морской волшебник-целитель» лечит атеросклероз

Исследователи из Океанологического университета Циньдао (Китай) доказали целебные свойства морского беспозвоночного, которое со времен династии Мин использовалось в этой стране в качестве лекарства от многих болезней.
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