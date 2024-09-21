Тысячу деревьев для Тамбова поставит предприниматель из Лобни

Индивидуальный предприниматель из Подмосковья поставит в Тамбов 1 тысячу саженцев деревьев. ИП Вадим Охрименко стал победителем торгов, снизив начальную стоимость контракта на 1,4 миллиона рублей – с 5,7 миллиона до 4,3 миллиона рублей.