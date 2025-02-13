Трамп анонсировал новые взаимные пошлины

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых взаимных тарифов, которые сильнее всего ударят по развивающимся странам, таким как Индия, Бразилия, Вьетнам, а также другие государства Юго-Восточной Азии и Африки.
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