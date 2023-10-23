ВСУ разместят западную технику у границы с Белоруссией

Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев выступил с заявлением, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) формируют новые группы противовоздушной обороны с западным вооружением на границе с Белоруссией.
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