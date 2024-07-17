Депутат Хамзаев предложил ввести штрафы за дискредитацию традиционных семейных ценностей

Сейчас нет закона, охраняющего неприкосновенность семьи Депутат Государственной думы Султан Хамзаев из партии «Единая Россия» выступил с предложением о введении административной ответственности за дискредитацию традиционных семейных ценностей.
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