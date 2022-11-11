Полицейские в Ростовской области выявили хищение бюджетных средств в крупном размере

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники отделения № 6 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области выявили факт мошеннических действий со стороны одной из предпринимательниц Цимлянского района.
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