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Крымская газета

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Украина проиграла: Суд ООН за 7 лет разбирательств не нашел дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму

Украина проиграла: Суд ООН за 7 лет разбирательств не нашел дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму

 31 января Международный Суд ООН вынес окончательное решение по инициированному Украиной в январе 2017 года разбирательству с Россией на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД).

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