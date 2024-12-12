Shot: в США отказали 62-летней релокантке из России в ЭКО, она поехала домой

Российской релокантке, которой уже исполнилось 62 года, отказали делать процедуры ЭКО в США. Чтобы осуществить свою мечту о материнстве, она была вынуждена вернуться на родину, где ей помогли забеременеть.
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