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Вертолёты ВКС РФ успешно атаковали позиции ВСУ под Красным Лиманом

Вертолёты ВКС РФ успешно атаковали позиции ВСУ под Красным Лиманом

Вертолёты ВКС РФ успешно атаковали позиции ВСУ под Красным Лиманом Ольга ВайленкоСогласно сообщению Минобороны, российские военные продолжают операции на Краснолиманском направлении.

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