Открыт новый антибиотик против супербактерий

Ученые Иллинойсского университета в Чикаго открыли новый антибиотик, действие которого основано на разрушении двух различных клеточных мишеней, что затрудняет развитие устойчивости у бактерий в 100 миллионов раз, предотвращая их превращение в супербактерии.