В Петербурге список категорий, принимаемых на хранение в архив личных документов, пополнился информацией об участниках СВО

Информация сохраняется для будущих поколений В Петербурге список категорий, принимаемых на хранение в архив личных документов от горожан, пополнился информацией об участниках специальной военной операции, сообщили 26 июля в аппарате вице-губернатора Ирины Потехиной.
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