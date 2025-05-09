Страна и люди
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Страна и люди

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Загадочная «большая сделка» Трампа с Россией

Загадочная «большая сделка» Трампа с Россией

Недавние изменения в политике США на российском направлении ввергли Запад в хаос. Они вызвали самый масштабный внутренний кризис с момента формирования западного блока и создали в отношениях Вашингтона и Москвы беспрецедентную ситуацию.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
В политике США, и конкретных действиях Трампа, всегда использовалась наглость и обман. А потому то договариваться  о чем-либо серьезном и уж тем-более по украине с пиндосами бесполезно, а потому не нужно.
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