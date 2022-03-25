Полицейские проводят профилактическую акцию «Безопасные каникулы» в Находке Приморского края

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Находкинскому городскому округу провели встречи со школьниками в рамках профилактической акции «Безопасные каникулы».
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