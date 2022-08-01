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«Под влиянием циклона»: первый день августа в Петербурге выдастся дождливым и прохладным

Столбики термометров покажут +21…+23 градуса, ветер ожидается юго-восточный со скоростью 4-9 м/с. Санкт-Петербург 1 августа находится «под влиянием циклона», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

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