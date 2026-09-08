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Татар-информ

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Итоги лесного сезона в Татарстане: восстановили 4 тыс. га и ни одного пожара

Итоги лесного сезона в Татарстане: восстановили 4 тыс. га и ни одного пожара

Благоприятная погода уберегла леса Татарстана от пожаров и шелкопряда. Регион заготовил более тысячи килограмм семян сосны, ели и березы.

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