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"Лучшие друзья". Селена Гомес опубликовала новые фотографии с бойфрендом

"Лучшие друзья". Селена Гомес опубликовала новые фотографии с бойфрендом

Селена Гомес поделилась в инстаграме* новыми фотографиями со своим бойфрендом Бенни Бланко. Пост она подписала фразой "мой лучший друг".

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